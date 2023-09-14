Ілона Маска висунули на премію ЄС, яку торік отримав український народ

Мільярдер Ілон Маск. Фото: Getty Images

У Європарламенті партійна родина Ідентичність і демократія вирішила висунути мільярдера Ілона Маска на премію імені А. Сахарова. Минулого року її присудили українському народу.

Про це пише Politico.

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Ультраправа група Ідентичність і демократія висунула Маска на премію за свободу думки. На думку депутатів, які входять до складу партійної родини, міьярдер реалізував захист принципу свободи вираження поглядів. Таку високу оцінку отримало рішення Маска опублікувати так звані файли Twitter, які складалися з окремих внутрішніх документів про те, як платформа соціальних мереж обробляла запити на видалення політичних публікацій.

Як пише Politico, Маск навряд чи отримає цю нагороду. Адже рішення за президентом Європарламенту Робертою Мецолою та усіма лідерами партійних родин.

"Три найбільші групи — правоцентристська EPP, лівоцентристська S&D і ліберальна Renew — погодилися запропонувати Махсу Аміні, молоду іранку, смерть якої від рук поліції викликала рух за права жінок по всьому Ірану", — інформує видання.

До того ж Зелені висунули угандійську кліматичну активістку Ванессу Накате, тоді як права група ECR висунула Ніно Ломджарія, громадського захисника в Грузії, яка протистояла втручанню Росії. Ліві запропонували трьох активісток за права жінок.

Премія імені радянського дисидента Андрія Сахарова за свободу думки передбачає премію в розмірі 50 тисяч євро. Торік аналогічною премією був нагороджений український народ. Минулими лауреатами були Нельсон Мандела, Малала Юсуфзай і Кофі Аннан.

Нагадаємо, Маск передасть Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink.