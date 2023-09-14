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Илона Маска выдвинули на премию ЕС, которую в прошлом году получил украинский народ

14 сентября 2023 23:57
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Илона Маска выдвинули на премию ЕС, которую в прошлом году получил украинский народ
Миллиардер Илон Маск. Фото: Getty Images
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Европарламенте партийная семья Идентичность и демократия решила выдвинутая миллиардера Илона Маска на премию имени Сахарова. В прошлом году ее присудили украинскому народу.

Об этом пишет Politico.

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Ультраправая группа Идентичность и демократия выдвинула маску на премию за свободу мысли. По мнению депутатов, входящих в состав партийной семьи, миллиардер реализовал защиту принципа свободы выражения взглядов. Такую высокую оценку получило решение Маска опубликовать так называемые файлы Twitter, состоявшие из отдельных внутренних документов о том, как платформа социальных сетей обрабатывала запросы на удаление политических публикаций.

Как пишет Politico, Маск вряд ли получит эту награду. Ведь решение по президенту Европарламента Робертой Мецолой и всеми лидерами партийных семей.

"Три крупнейшие группы - правоцентристская EPP, левоцентристская S&D и либеральная Renew — согласились предложить Махсу Амини, молодую иранку, смерть которой от рук полиции вызвала движение за права женщин по всему Ирану", — информирует издание.

К тому же Зеленые выдвинули угандийскую климатическую активистку Ванессу Накате, в то время как правая группа ECR выдвинула Нино Ломджария, противостоящую вмешательству России общественного защитника в Грузии. Левые предложили троим активисткам по правам женщин.

Премия имени советского диссидента Андрея Сахарова за свободу мнения предусматривает премию в размере 50 тысяч евро. В прошлом году аналогичной премией был награжден украинский народ. Прошлыми лауреатами были Нельсон Мандела, Малала Юсуфзай и Кофи Аннан.

Напомним, Маск передаст Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink.

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