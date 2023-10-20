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Індія відмовляється платити Росії за нафту китайською валютою, — Bloomberg

20 жовтня 2023 09:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Індія відмовляється платити Росії за нафту китайською валютою, — Bloomberg
Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото: Adnan Abidi/Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Індія відмовляється оплачувати імпорт сирої нафти в китайській валюті на вимогу російських постачальників. Це зумовлено тим, що напруга між Нью-Делі та Пекіном продовжує зростати.

Про це пише Bloomberg.

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Індійський посадовець, який є учасником у переговорах зазначив, що деякі постачальники нафти з РФ вимагають оплати в юанях. Це підтвердив і один з високопоставлених чиновників, який працює на державному нафтопереробному заводі.

Чому Індія не погоджується на такі умови

"За словами цих двох осіб та двох інших індійських урядовців, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді не погодиться на ці вимоги. Майже 70% нафтопереробних заводів Індії перебувають у державній власності, а це означає, що вони повинні виконувати платіжні доручення Міністерства фінансів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший державний нафтопереробник Індії "Indian Oil Corp." раніше проводив платежі за російську нафту в юанях, проте уряд після цього заборонив це робити. 

Причини вимог РФ

Як відомо, Російська Федерація має надлишок рупій, який вона намагається використовувати. 

"В той же час її попит на юані різко зріс за останній рік, оскільки економіка стає більш залежною від імпорту з Китаю. Російський бізнес все частіше розраховується в юанях, а китайська валюта цього року замінила долар як найбільш торгована валюта в Росії", — пояснили у виданні. 

Переважно індійські нафтопереробники платять Росії за нафту в дирхамах — валюті Об'єднаних Арабських Еміратів, доларах США і невеликій кількості рупій.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін зауважив, що енергетичне співробітництво між його країною і Росією гарантуватиме енергетичну безпеку обох держав. Він заявив, що Китай має намір і далі співпрацювати з Москвою у цій сфері.

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