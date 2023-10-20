Индия отказывается платить России за нефть китайской валютой, — Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Adnan Abidi/Reuters

Индия отказывается оплачивать импорт сырой нефти в китайской валюте по требованию российских поставщиков. Это обусловлено тем, что напряжение между Нью-Дели и Пекином продолжает расти.

Об этом пишет Bloomberg.

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Индийский чиновник, который является участником в переговорах отметил, что некоторые поставщики нефти из РФ требуют оплаты в юанях. Это подтвердил и один из высокопоставленных чиновников, который работает на государственном нефтеперерабатывающем заводе.

Почему Индия не соглашается на такие условия

"По словам этих двух лиц и двух других индийских чиновников, правительство премьер-министра Нарендры Моди не согласится на эти требования. Почти 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии находятся в государственной собственности, а это значит, что они должны выполнять платежные поручения Министерства финансов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейший государственный нефтепереработчик Индии "Indian Oil Corp." ранее производил платежи за российскую нефть в юанях, однако правительство после этого запретило это делать.

Причины требований РФ

Как известно, у России есть избыток рупий, который она пытается использовать.

"В то же время ее спрос на юани резко вырос за последний год, поскольку экономика становится более зависимой от импорта из Китая. Российский бизнес все чаще рассчитывается в юанях, а китайская валюта в этом году заменила доллар как наиболее торгуемая валюта в России", — объяснили в издании.

Преимущественно индийские нефтепереработчики платят России за нефть в дирхамах — валюте Объединенных Арабских Эмиратов, долларах США и небольшом количестве рупий.

Напомним, ранее лидер Китая Си Цзиньпин отметил, что энергетическое сотрудничество между его страной и Россией будет гарантировать энергетическую безопасность обоих государств. Он заявил, что Китай намерен и дальше сотрудничать с Москвой в этой сфере.