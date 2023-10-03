Індія вимагає від Канади відкликати 41 дипломата із країни, — ЗМІ

Поліція біля посольства Канади в Делі. Фото: aa.com.tr

Індія поставила ультиматум Канаді, вимагаючи відкликати 41 дипломата зі свого дипломатичного представництва у Делі. Це сталося на тлі тверджень Канади щодо можливого залучення Індії до вбивства глави сикхських сепаратистів.

Про це повідомляє Financial Times.

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За даними джерел, індійський зовнішньополітичний департамент встановив термін в один тиждень для повернення двох третин канадських дипломатів, що працюють в Індії, скорочуючи їхню загальну кількість до 21.

Також повідомляється, що взаємини між двома країнами посилилися після заяв прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо минулого місяця про те, що є переконливі звинувачення на адресу агентів індійського уряду, які нібито брали участь у вбивстві сикхського сепаратиста Хардіпа Сінгха Ніджара в Британській Колуне.

Наразі відомо, що Трюдо утримався від коментування новин про видворення дипломатів.

"Ми сприймаємо ситуацію вкрай серйозно, але плануємо продовжити конструктивну та відповідальну взаємодію з індійським урядом", — сказав він.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила на необхідності потужної дипломатичної присутності в Індії.

"Між нашими урядами справді існує напруженість — як ніколи важливо, щоб дипломати були на місцях", — додала Жолі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що існують "переконливі докази", які, можливо, пов'язують індійських урядових агентів із вбивством сепаратистського лідера сикхів. Оттава вже обговорювала це питання з ключовими союзниками, серед яких Сполучені Штати та Велика Британія.