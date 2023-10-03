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Индия требует от Канады отозвать 41 дипломата из страны, — СМИ

3 октября 2023 20:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Индия требует от Канады отозвать 41 дипломата из страны, — СМИ
Полиция возле посольства Канады в Дели. Фото: aa.com.tr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Индия поставила ультиматум Канаде, требуя отозвать 41 дипломата из своего дипломатического представительства в Дели. Это произошло на фоне утверждениям Канады относительно возможной вовлеченности Индии в убийство главы сикхских сепаратистов.

Об этом сообщает Financial Times.

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Согласно данным источников, индийский внешнеполитический департамент установил срок в одну неделю для возвращения двух третей канадских дипломатов, работающих в Индии, сокращая их общее число до 21.

Также сообщается, что взаимоотношения между двумя странами усугубились после заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо в прошлом месяце о том, что имеются убедительные обвинения в адрес агентов индийского правительства, якобы участвовавших в убийстве сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии в июне.

На данный момент известно, что Трюдо воздержался от комментирования новостей об выдворении дипломатов.

"Мы воспринимаем ситуацию крайне серьезно, но планируем продолжить конструктивное и ответственное взаимодействие с индийским правительством", — сказал он.

В свою очередь, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркнула необходимость мощного дипломатического присутствия в Индии. 

"Между нашими правительствами действительно существует напряженность как никогда важно, чтобы дипломаты были на местах", — добавила Жоли.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что существуют "убедительные доказательства", возможно, связывающие индийских правительственных агентов с убийством сепаратистского лидера сикхов. Оттава уже обсуждала этот вопрос с ключевыми союзниками, среди которых Соединенные Штаты и Великобритания.

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