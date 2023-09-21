Канада и Индия находятся в противостоянии из-за убийства лидера сикхских сепаратистов

Протесты сикхов в Канаде и других странах. Фото: Google.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на этой неделе заявил, что существуют "убедительные доказательства", возможно, связывающие индийских правительственных агентов с убийством сепаратистского лидера сикхов. Оттава уже обсуждала этот вопрос с ключевыми союзниками, среди которых Соединенные Штаты и Великобритания.

Об этом пишет агентство Reuters.

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В понедельник, 18 сентября, премьер-министр Канады сделал новое громкое заявление, что якобы существуют "убедительные обвинения" в причастности агентов индийского правительства к убийству сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара. Руководитель храма сикхов Хардип Сингх Ниджар был обнаружен смертельно раненым 20 июня в Британской Колумбии в Канаде. Впоследствии мужчина скончался от полученных травм.

Канада продолжает расследование убийства лидера сикхов, и на сегодняшний день, по словам главы правительства страны, есть новая информация следствия, которая стоит внимания. Обычно подобные открытия вызывают возмущение среди демократических союзников, но не в этот раз, пишет Reuters.

Соединенные Штаты и другие ведущие страны "ухаживают" за Индией, как противовес Китаю, поэтому призыв Трюдо на фоне недавно состоявшегося саммита G20 Нью-Дели пока не получает существенной поддержки.

В частности, Великобритания отказалась публично критиковать Индию. В Соединенном Королевстве отметили, что двусторонние торговые переговоры с Индией будут продолжаться, как и планировалось.

"Индия важна в западных расчетах для сбалансирования Китая, а Канада — нет", — объясняет Стефани Карвин, профессор международных отношений Карлтонского университета в Оттаве. "Это действительно ставит Канаду в офсайд среди всех других западных стран", — добавляет она.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Индии заявило, что "отвергает" заявления Трюдо. "Мы являемся демократическим государством с твердой приверженностью верховенству права", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее мы писали, что бывшего политика Индии Атика Ахмеда и его брата застрелили в прямом эфире. Инцидент произошел, когда они разговаривали с журналистами в Праяградже в штате Уттар-Прадеш. После инцидента три мужчины, выдававшие себя за журналистов, были арестованы.