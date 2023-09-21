Канада та Індія перебувають у протистоянні через вбивство лідера сикхських сепаратистів

Протести сикхів у Канаді та інших країнах. Фото: Google.com

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на цьому тижні заявив, що існують "переконливі докази", які, можливо, пов’язують індійських урядових агентів із убивством сепаратистського лідера сикхів. Оттава вже обговорювала це питання з ключовими союзниками, серед яких Сполучені Штати і Велика Британія.

Про це пише агенція Reuters.

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У понеділок, 18 вересня, прем’єр-міністр Канади зробив нову гучну заяву, що ніби існують "переконливі звинувачення" щодо причетності агентів індійського уряду до вбивства сикхського сепаратиста Хардіпа Сінгха Ніджара. Керівника храму сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара виявили смертельно пораненим 20 червня в Британській Колумбії у Канаді. Згодом чоловік помер від отриманих травм.

Канада продовжує розслідування вбивства лідера сикхів, і на сьогодні, за словами очільника уряду країни є нова інформація слідства, яка варта уваги. Зазвичай подібні відкриття викликають обурення серед демократичних союзників, але не цього разу, пише Reuters.

Сполучені Штати та інші провідні країни "залицяються" до Індії, як противаги Китаю, тому заклик Трюдо на тлі саміту G20, що нещодавно відбувся Нью-Делі поки не отримує істотної підтримки.

Зокрема, Велика Британія відмовилася публічно критикувати Індію. У Сполученому Королівстві зауважили, що двосторонні торгові переговори з Індією триватимуть, як і планувалося.

"Індія важлива в західних розрахунках для збалансування Китаю, а Канада — ні", — пояснює Стефані Карвін, професор міжнародних відносин Карлтонського університету в Оттаві. "Це справді ставить Канаду в офсайд серед усіх інших західних країн", — додає вона.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ Індії заявило, що "відкидає" заяви Трюдо. "Ми є демократичною державою з твердою відданістю верховенству права", — йдеться у заяві відомства.

Раніше ми писали, що колишнього політика Індії Атіка Ахмеда та його брата застрелили у прямому ефірі. Інцидент стався, коли вони розмовляли з журналістами у місті Праяградж у штаті Уттар-Прадеш. Після інциденту трьох чоловіків, які видавали себе за журналістів, було заарештовано.

