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Колишнього політика Індії та його брата застрелили у прямому ефірі

16 квітня 2023 10:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Колишнього політика Індії та його брата застрелили у прямому ефірі
Атіка Ахмеда та його брата було вбито у прямому ефірі. Фото: BBC
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Індії сталося вбивство колишнього політика Атіка Ахмеда, який був засуджений за викрадення людини. Разом із ним був застрелений його брат у прямому ефірі, коли вони розмовляли з журналістами у місті Праяградж у штаті Уттар-Прадеш. Після інциденту трьох чоловіків, які видавали себе за журналістів, було заарештовано. Раніше поліція застрелила сина-підлітка Ахмеда, а сам Ахмед заявляв, що його життю загрожувала поліція.

Про це повідомляє BBC.

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Ахмед та його брат перебували під вартою у зв'язку зі звинуваченнями у вбивстві головного свідка вбивства депутата Раджу Пала у 2005 році. Цей випадок ставить під питання вибори індійських громадян та їхнє голосування за "злочинних" політиків.

Після вбивства Ахмеда головний міністр штату Уттар-Прадеш наказав провести судове розслідування та заборонив масові збори в районах штату. Однак, незважаючи на запобіжні заходи, голосування за "злочинних" політиків триває. Багато індійських громадян обирають таких лідерів через їхні обіцянки захищати інтереси звичайних людей, незважаючи на їхню проблемну репутацію. Також на вибори впливають такі фактори, як кастова приналежність та релігія.

Цей випадок нагадує про проблеми, пов'язані зі злочинністю та корупцією в політиці Індії, а також необхідність боротьби з цими явищами.

Нагадаємо, що південноафриканського бухгалтера, який розслідував справи про корупцію, було застрелено разом зі своїм сином . 50-річний Клоут Мюррей був ліквідатором компанії "Bosasa", замішаної у численних скандалах із державними контрактами.

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