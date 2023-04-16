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Бывшего политика Индии и его брата застрелили в прямом эфире

16 апреля 2023 10:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бывшего политика Индии и его брата застрелили в прямом эфире
Атик Ахмед и его брат были убиты в прямом эфире. Фото: BBC
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Индии произошло убийство бывшего политика Атика Ахмеда, который был осужден за похищение человека. Вместе с ним был застрелен его брат в прямом эфире, когда они разговаривали с журналистами в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш. После инцидента трое мужчин, выдававших себя за журналистов, были арестованы. Ранее полиция застрелила сына-подростка Ахмеда, а сам Ахмед заявлял, что его жизни угрожала полиция.

Об этом сообщает BBC.

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Ахмед и его брат находились под стражей в связи с обвинениями в убийстве главного свидетеля убийства депутата Раджу Пала в 2005 году. Этот случай ставит под вопрос выборы индийских граждан и их голосование за "преступных" политиков.

После убийства Ахмеда главный министр штата Уттар-Прадеш приказал провести судебное расследование и запретил массовые собрания в районах штата. Однако, несмотря на меры предосторожности, голосование за "преступных" политиков продолжается. Многие индийские граждане выбирают таких лидеров из-за их обещаний защищать интересы обычных людей, несмотря на их проблемную репутацию. Также на выборы влияют факторы, такие как кастовая принадлежность и религия.

Этот случай напоминает о проблемах, связанных с преступностью и коррупцией в политике Индии, а также о необходимости борьбы с этими явлениями.

Напомним, что южноафриканский бухгалтер, расследовавший дела о коррупции, был застрелен вместе со своим сыном. 50-летний Клоут Мюррей был ликвидатором компании "Bosasa", замешанной в бессчетных скандалах с государственными контрактами.

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