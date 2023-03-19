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Неизвестные застрелили южноафриканского следователя по коррупции и его сына: детали

19 марта 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Клоут Мюррей
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Южноафриканский бухгалтер, расследовавший дела о коррупции, был застрелен вместе со своим сыном. 50-летний Клоут Мюррей был ликвидатором компании "Bosasa", замешанной в бессчетных скандалах с государственными контрактами.

Об этом сообщает BBC News.

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Мужчина также работал ликвидатором фирм, связанных с состоятельными братьями Гуптами, которые отрицают обвинения во взяточничестве.

Полиция заявляет, что проверит, есть ли связь между убийством Мюррея и коррупционными расследованиями.

Южноафриканский бухгалтер был застрелен неизвестными в субботу, 18 марта, когда ехал в Йоханнесбурге вместе со своим 28-летним сыном Томасом в автомобиле.

Томас погиб на месте, а Мюррей был доставлен в больницу. Позже он умер от полученных травм.

Работа Мюррея как назначенного судом ликвидатора компаний заключалась в том, чтобы проверять счета фирм, прекративших свою деятельность, возвращать активы и сообщать о преступных действиях.

Одной из этих компаний была "Bosasa", государственный подрядчик, который  специализировался на услугах пенитенциарных учреждений.

Знаковая комиссия "Zondo" по коррупции пришла к выводу, что компания широко подкупала политиков и чиновников, чтобы получить государственные контракты во время девятилетнего президентства Джейкоба Зумы, с 2009 по 2018 год. Он отказался сотрудничать с расследованием, но отрицал обвинения в коррупции.

Антикоррупционный следователь обнаружил, что он ввел парламент в заблуждение относительно пожертвования, но это заключение было отклонено Верховным судом страны.

В 2018 году президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что вернет 35 000 долларов пожертвования от "Bosasa".

Рамафоса также сталкивался с другими обвинениями в коррупции, которые он отрицает.

"Bosasa" пошла на добровольную ликвидацию после того, как банки закрыли ее счета.

Напомним, в городе Орландо в американском штате Флорида журналист местного телевидения получил смертельное ранение во время репортажа с места другого убийства, которое произошло несколько часов раньше. В ходе стрельбы погибла также девятилетняя девочка.

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