Неизвестные застрелили южноафриканского следователя по коррупции и его сына: детали
Южноафриканский бухгалтер, расследовавший дела о коррупции, был застрелен вместе со своим сыном. 50-летний Клоут Мюррей был ликвидатором компании "Bosasa", замешанной в бессчетных скандалах с государственными контрактами.
Об этом сообщает BBC News.
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Мужчина также работал ликвидатором фирм, связанных с состоятельными братьями Гуптами, которые отрицают обвинения во взяточничестве.
Полиция заявляет, что проверит, есть ли связь между убийством Мюррея и коррупционными расследованиями.
Южноафриканский бухгалтер был застрелен неизвестными в субботу, 18 марта, когда ехал в Йоханнесбурге вместе со своим 28-летним сыном Томасом в автомобиле.
Томас погиб на месте, а Мюррей был доставлен в больницу. Позже он умер от полученных травм.
Работа Мюррея как назначенного судом ликвидатора компаний заключалась в том, чтобы проверять счета фирм, прекративших свою деятельность, возвращать активы и сообщать о преступных действиях.
Одной из этих компаний была "Bosasa", государственный подрядчик, который специализировался на услугах пенитенциарных учреждений.
Знаковая комиссия "Zondo" по коррупции пришла к выводу, что компания широко подкупала политиков и чиновников, чтобы получить государственные контракты во время девятилетнего президентства Джейкоба Зумы, с 2009 по 2018 год. Он отказался сотрудничать с расследованием, но отрицал обвинения в коррупции.
Антикоррупционный следователь обнаружил, что он ввел парламент в заблуждение относительно пожертвования, но это заключение было отклонено Верховным судом страны.
В 2018 году президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что вернет 35 000 долларов пожертвования от "Bosasa".
Рамафоса также сталкивался с другими обвинениями в коррупции, которые он отрицает.
"Bosasa" пошла на добровольную ликвидацию после того, как банки закрыли ее счета.
Напомним, в городе Орландо в американском штате Флорида журналист местного телевидения получил смертельное ранение во время репортажа с места другого убийства, которое произошло несколько часов раньше. В ходе стрельбы погибла также девятилетняя девочка.