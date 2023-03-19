Невідомі застрелили південноафриканського слідчого з питань корупції та його сина: деталі

Клоут Мюррей

Південноафриканський бухгалтер, який розслідував справи про корупцію, був застрелений разом зі своїм сином. 50-річний Клоут Мюррей був ліквідатором компанії "Bosasa", замішаної в численних скандалах з державними контрактами.

Про це повідомляє BBC News.

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Чоловік також працював ліквідатором фірм, пов'язаних з заможними братами Гуптами, які заперечують звинувачення у хабарництві.

Поліція заявляє, що перевірить, чи є зв'язок між вбивством Мюррея та корупційними розслідуваннями.

Південноафриканський бухгалтер був застрелений невідомими у суботу, 18 березня, коли їхав у Йоганнесбурзі разом зі своїм 28-річним сином Томасом в автомобілі.

Томас загинув на місці, а Мюррей був доставлений в лікарню. Пізніше він помер від отриманих травм.

Робота Мюррея як призначеного судом ліквідатора компаній полягала в тому, щоб перевіряти рахунки фірм, які припинили свою діяльність, повертати активи і повідомляти про будь-які злочинні дії.

Однією з цих компаній була "Bosasa", державний підрядник, який спеціалізувався на послугах пенітенціарних установ.

Знакова комісія "Zondo" з корупції дійшла висновку, що компанія широко підкуповувала політиків і урядовців, щоб отримати державні контракти під час дев’ятирічного президентства Джейкоба Зуми, з 2009 по 2018 рік. Він відмовився співпрацювати з розслідуванням, але заперечив звинувачення в корупції.

Антикорупційний слідчий виявив, що він ввів парламент в оману щодо пожертви, але цей висновок був відхилений Верховним судом країни.

У 2018 році президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що поверне 35 000 доларів пожертвування від "Bosasa".

Рамафоса також стикався з іншими звинуваченнями в корупції, які він заперечує.

"Bosasa" пішла на добровільну ліквідацію після того, як банки закрили її рахунки.

Нагадаємо, у місті Орландо в американському штаті Флорида журналіст місцевого телебачення отримав смертельне поранення під час репортажу з місця іншого вбивства, яке сталося за кілька годин раніше. Під час стрілянини загинула також дев'ятирічна дівчинка.