Індійська авіакомпанія покарала пілотів за каву: деталі скандалу
Двох пілотів приватної індійської авіакомпанії покарали за те, що вони нібито пили каву із солодощами у кабіні під час польоту. Фотографія відкритої чашки, поміщеної на панель управління літака SpiceJet, викликала обурення та призвела до попередження авіакомпанії з боку індійського регулятора авіації.
Про це пише ВВС.
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Розслідування
Авіакомпанія заявила, що вивчає це питання і забрала двох пілотів, які нібито зробили знімок у неробочий час. Після завершення розслідування проти них буде вжито відповідних дисциплінарних заходів. Індійські авіаційні правила дозволяють пілотам та екіпажу мати їжу та напої в кабіні, але відповідно до суворих правил, наприклад, усі чашки повинні бути з кришками та стояти на таці, щоб уникнути проливання.
Інцидент стався на борту літака, який летів із Делі до північно-східного міста Гувахаті, 8 березня в день індуїстського фестивалю Холі. На фотографії видно відкриту кавову чашку з логотипом авіакомпанії, небезпечно поставлену на важіль запуску літака, у той час, як у пілотів, яких не видно на знімку, були гуджіяс — солодке смажене печиво, яке традиційно їдять на Холі.
@CaptShaktiLumba @AwakenIndia @leofsaldanha @NarendranKs @OMRcat @jagritichandra @nambath @JM_Scindia Samosa and tea at 37000ft, cruising at 0.79M!Even horoscope cant save you if there is an emergency😡 pic.twitter.com/6UfhnDfzOk— Mohan Ranganathan (@Mohan_Rngnathan) March 14, 2023
Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air призупинила польоти до Кишинева з 14 березня. Це рішення було ухвалено через небезпеку повітряного простору Молдови.