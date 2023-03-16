Індійська авіакомпанія покарала пілотів за каву: деталі скандалу

Пілоти в кабіні літака

Двох пілотів приватної індійської авіакомпанії покарали за те, що вони нібито пили каву із солодощами у кабіні під час польоту. Фотографія відкритої чашки, поміщеної на панель управління літака SpiceJet, викликала обурення та призвела до попередження авіакомпанії з боку індійського регулятора авіації.

Про це пише ВВС.

Розслідування

Авіакомпанія заявила, що вивчає це питання і забрала двох пілотів, які нібито зробили знімок у неробочий час. Після завершення розслідування проти них буде вжито відповідних дисциплінарних заходів. Індійські авіаційні правила дозволяють пілотам та екіпажу мати їжу та напої в кабіні, але відповідно до суворих правил, наприклад, усі чашки повинні бути з кришками та стояти на таці, щоб уникнути проливання.

Інцидент стався на борту літака, який летів із Делі до північно-східного міста Гувахаті, 8 березня в день індуїстського фестивалю Холі. На фотографії видно відкриту кавову чашку з логотипом авіакомпанії, небезпечно поставлену на важіль запуску літака, у той час, як у пілотів, яких не видно на знімку, були гуджіяс — солодке смажене печиво, яке традиційно їдять на Холі.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air призупинила польоти до Кишинева з 14 березня. Це рішення було ухвалено через небезпеку повітряного простору Молдови.