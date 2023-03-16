Индийская авиакомпания наказала пилотов за кофе: детали скандала

Пилоты в кабине самолета

Двух пилотов частной индийской авиакомпании наказали за то, что они якобы пили кофе со сладостями в кабине во время полета. Фотография открытой чашки, помещенной на панель управления самолета SpiceJet, вызвала возмущение и привела к вынесению предупреждения авиакомпании со стороны индийского регулятора авиации.

Об этом пишет BBC.

Расследование

Авиакомпания заявила, что изучает этот вопрос и забрала двух пилотов, которые якобы сделали снимок, в нерабочее время. По завершении расследования против них будут приняты соответствующие дисциплинарные меры. Индийские авиационные правила позволяют пилотам и экипажу иметь еду и напитки в кабине, но в соответствии со строгими правилами, например, все чашки должны быть с крышками и стоять на подносе, чтобы избежать проливания.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Дели в северо-восточный город Гувахати, 8 марта в день индуистского фестиваля Холи. На фотографии видна открытая кофейная чашка с логотипом авиакомпании, опасно поставленная на рычаг запуска самолета, в то время как у пилотов, которых не видно на снимке, были гуджияс — сладкое жареное печенье, которое традиционно едят на Холи.

Напомним, что венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила полеты в Кишинев с 14 марта. Это решение было принято в связи с опасностью воздушного пространства Молдовы.