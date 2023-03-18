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Індонезія хоче дати поблажки росії в авіасфері: деталі

18 березня 2023 07:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Індонезія хоче відновлення авіарейсів із рф
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Індонезія працює над можливістю надати гарантії російським авіакомпаніям про відсутність ризику арешту літаків під час запуску прямих рейсів. 

Про це заявив індонезійський посол у москві Хосе Антоніо Морато Таварес у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

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Подробиці

"Компаніям потрібна гарантія, що коли літак прилетить до Індонезії, він не буде конфіскований. Тепер влада вирішує, чи є у них можливість надати таку гарантію", — сказав Морато Таварес.

За словами дипломата, національний Мінтранс Індонезії зацікавлений у тому, щоб російські авіакомпанії літали до Індонезії. 

"Тому ми підтримуємо контакти з кількома російськими авіалініями. Ми вже бачимо бажання виконувати рейси до Індонезії від "Аерофлоту" та Nordwind, в основному на Балі", — додав він.

Посол повідомив, що Індонезія сподівається відновити прямі рейси з рф до кінця року. 

"Міністр транспорту Індонезії просив мене працювати над відновленням рейсів з росії до Джакарти, на Балі", — розповів він.

Дипломат висловив сподівання, що росіяни зможуть вирушити прямими рейсами на індонезійські курорти до кінця року. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що санкції позбавили російську авіацію популярних маршрутів. Російські авіакомпанії не можуть здійснювати рейси до Єгипту. Для літаків, які авіаперевізники привласнили собі після запровадження санкцій, закриті багато країни.

Також раніше стало відомо, що Туреччина відмовилася обслуговувати літаки із росії та Білорусі. 

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