Индонезия хочет дать поблажки россии в авиасфере: детали

Индонезия хочет возобновления авиарейсов из россии

Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов.

Об этом заявил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес в комментарии российским пропагандистским СМИ.

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"Компаниям нужна гарантия, что когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию", — сказал Морато Таварес.

По словам дипломата, национальный Минтранс Индонезии заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию.

"Поэтому мы поддерживаем контакты с несколькими российскими авиалиниями. Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от "Аэрофлота" и Nordwind, в основном на Бали", — добавил он.

Посол сообщил, что Индонезия надеется возобновить прямые рейсы из россии до конца года.

"Министр транспорта Индонезии просил меня работать над возобновлением рейсов из россии в Джакарту, на Бали", — рассказал он.

Дипломат выразил надежду, что россияне смогут отправиться прямыми рейсами на индонезийские курорты до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции лишили российскую авиацию популярных маршрутов. Российские авиакомпании не могут совершать рейсы в Египет. Для самолетов, которые авиаперевозчики присвоили себе после введения санкций, закрыты многие страны.

Также ранее стало известно, что Турция отказалась обслуживать самолеты из россии и Белоруссии.