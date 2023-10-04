Інфляція в Туреччині дорівнює 60% після зміни політики Ердогана

Турецька ліра втратила 27 % своєї вартості до долара після травневих виборів. Фото: AFP

Станом на 3 жовтня 2023 року річний рівень інфляції в Туреччині складає близько 60 %. Це є першим доказом того, що зміна економічної політики президента країни Реджепа Ердогана спрацювала.

Про це повідомляє France24.

Читайте також:

Що відбувається в Туреччині

Згідно з повідомленням турецького статистичного агентства TUIK, споживчі ціни зросли на 61,5% за річний період, що закінчився у вересні. Річний показник становив 58,9 % в серпні та 47,8 % в липні.

Зростання цін у місячному обчисленні також сповільнилося до 4,8% у вересні, з 9,1% в серпні та 9,5 % в липні.

Інфляцію було викликано місячним стрибком вартості освіти на 30,3% у новому навчальному році. Але ціни на такі предмети, як одяг, зросли лише на 2,6 % за місяць.

Ці дані свідчать про те, що рівень інфляції в Туреччині починає досягати свого піка після того, як Ердоган підписав ряд указів щодо підвищення процентних ставок, які підняли облікову ставку до 30 % з 8,5 % за чотири місяці.

Що зробив Ердоган

Видання пише, що після травневих виборів турецький президент передав управління економікою Туреччини групі технократів, які мали досвід роботи на Волл-стріт і широку підтримку серед іноземних інвесторів. На думку журналістів, занадто високі відсоткові ставки загрожують гальмуванням економіки та сприяють зростанню безробіття.

Рейтингове агентство Standard and Poor's було достатньо вражене підходом міністра фінансів Туреччини Мехмета Сімшека, аби змінити довгостроковий прогноз для Туреччини з негативного на стабільний.

"Ми вважаємо, що до 2026 року, за відсутності нової політичної невизначеності, нова команда зможе збалансувати економіку Туреччини у бік більш збалансованих зовнішніх і фіскальних рахунків, а також більш прийнятних рівнів інфляції", — заявило агентство в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що "Туреччина нічого вже не чекає від Євросоюзу". Водночас турецький лідер сказав, що його країна працює над тим, аби знову відновити "зернову угоду".