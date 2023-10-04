Инфляция в Турции равняется 60% после изменения политики Эрдогана

Турецкая лира потеряла 27% своей стоимости к доллару после майских выборов. Фото: AFP

По состоянию на 3 октября 2023 годовой уровень инфляции в Турции составляет около 60%. Это является первым доказательством того, что смена экономической политики президента страны Реджепа Эрдогана сработала.

Об этом сообщает France24 .

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Что происходит в Турции

Согласно сообщению турецкого статистического агентства TUIK, потребительские цены выросли на 61,5% за закончившийся в сентябре годовой период. Годовой показатель составил 58,9% в августе и 47,8% в июле.

Рост цен в месячном исчислении также замедлился до 4,8% в сентябре, с 9,1% в августе и 9,5% в июле.

Инфляция была вызвана месячным скачком стоимости образования на 30,3% в новом учебном году. Но цены на такие предметы, как одежда, выросли всего на 2,6% в месяц.

Эти данные свидетельствуют о том, что уровень инфляции в Турции начинает достигать своего пика после того, как Эрдоган подписал ряд указов о повышении процентных ставок, поднявших учетную ставку до 30% с 8,5% за четыре месяца.

Что сделал Эрдоган

Издание пишет, что после майских выборов турецкий президент передал управление экономикой Турции группе технократов, имевших опыт работы на Уолл-стрит и широкую поддержку среди иностранных инвесторов. По мнению журналистов, слишком высокие процентные ставки угрожают торможением экономики и способствуют росту безработицы.

Рейтинговое агентство Standard and Poor's было впечатлено подходом министра финансов Турции Мехмета Симшека, чтобы изменить долгосрочный прогноз для Турции с негативного на стабильный.

"Мы считаем, что до 2026 года, в отсутствие новой политической неопределенности, новая команда сможет сбалансировать экономику Турции в сторону более сбалансированных внешних и фискальных счетов, а также более приемлемых уровней инфляции", — заявило агентство в интервью изданию.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что "Турция ничего уже не ждет от Евросоюза". В то же время турецкий лидер сказал, что его страна работает над тем, чтобы снова возобновить "зерновую сделку".