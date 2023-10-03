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Instagram заблокував сторінку 15-річного сина Кадирова

3 жовтня 2023 11:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Instagram заблокував сторінку 15-річного сина Кадирова
Син Рамзана Кадирова Адам. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Відома соціальна мережа Instagram заблокувала сторінку 15-річного сина лідера Чечні Рамзана Кадирова. Сталося це, ймовірно, після публікації його останніх постів.

Про це повідомляє телеграм-канал Антона Геращенко.

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Що публікував підліток

Зазначається, що останні дописи Адама Кадирова були зі стрільбою в тирі. Також він поширював фото зі зброєю.

Також після того, як з'явилося відео з побиттям Микити Журавеля, він оприлюднив своє фото та написав:

"Можеш пліткувати, ненавидіти, заздрити й обговорювати мене. Але ми ж обидва розуміємо, що при зустрічі ти будеш мені мило посміхатися", — зазначив син Кадирова. 

син Кадирова
Скриншот допису

Що відомо про інцидент

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам бив у СІЗО Микиту Журавля. Потерпілий перебуває у слідчому ізоляторі у справі про спалення Корану.

Нагадаємо, 24-річна Айшат Кадирова, донька Рамзана Кадирова, стане віцепрем’єркою Чечні із соціальних питань. Відповідне рішення ухвалив глава Чечні.

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