Instagram заблокировал страницу 15-летнего сына Кадырова
Известная социальная сеть Instagram заблокировала страницу 15-летнего сына лидера Чечни Рамзана Кадырова. Случилось это, вероятно, после публикации его последних постов.
Об этом сообщает телеграмма-канал Антона Геращенко.
Что публиковал подросток
Отмечается, что последние сообщения Адама Кадырова были со стрельбой в тире. Также он распространял фотографии с оружием.
Также после того, как появилось видео с избиением Никиты Журавеля, он обнародовал свое фото и написал:
"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться", — отметил сын Кадырова.
Что известно об инциденте
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивал в СИЗО Никиту Журавля. Потерпевший находится в следственном изоляторе по делу о сожжении Корана.
Напомним, 24-летняя Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, станет вице-премьером Чечни по социальным вопросам. Соответствующее решение принял глава Чечни.