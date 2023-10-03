Instagram заблокировал страницу 15-летнего сына Кадырова

Сын Рамзана Кадырова Адам. Фото: росСМИ

Известная социальная сеть Instagram заблокировала страницу 15-летнего сына лидера Чечни Рамзана Кадырова. Случилось это, вероятно, после публикации его последних постов.

Об этом сообщает телеграмма-канал Антона Геращенко.

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Что публиковал подросток

Отмечается, что последние сообщения Адама Кадырова были со стрельбой в тире. Также он распространял фотографии с оружием.

Также после того, как появилось видео с избиением Никиты Журавеля, он обнародовал свое фото и написал:

"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться", — отметил сын Кадырова.

Скриншот сообщения

Что известно об инциденте

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивал в СИЗО Никиту Журавля. Потерпевший находится в следственном изоляторе по делу о сожжении Корана.

Напомним, 24-летняя Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, станет вице-премьером Чечни по социальным вопросам. Соответствующее решение принял глава Чечни.