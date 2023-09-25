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Кадиров похвалився, як його неповнолітній син побив у СІЗО українця

25 вересня 2023 19:38
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кадиров похвалився, як його неповнолітній син побив у СІЗО українця
Адам Кадиров б'є українця в російському СІЗО. Фото: скриншот з відео Рамзана Кадирова
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ватажок кремлівсько-чеченських терористів Рамзан Кадиров, який нещодавно "ожив" у соцмережах, опублікував нове відео. На ньому його неповнолітній син жорстоко б'є у СІЗО українця.

Про це терорист написав у своєму Telegram-каналі.

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За попереднім повдомленням, 19-річного Микиту Журавеля, якого підозрюють у спаленні Корану, наразі утримують у СІЗО Грозного, тимчасово окупованої столиці Чечнської Республіки Ічкерія. Параллельно хлопцю інкримінують підозру у співпраці з "українськими спецслужбами". Сьогодні ватажок кадирівців опублікував відео, де його неповнолітній син Адам Кадиров жорстоко побив ув'язненого хлопця. Ба більше, терорист написав, що схвалює вчинок сина.

"Я пишаюся вчинком Адама. Його завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, завдяки чому у нього формуються дорослі ідеали честі та гідності", — пише Кадиров.

Зазначимо, що раніше Кадиров неодноразово погрожував фізичною розправою з усіма, хто "проводить акції спалення Корану". 

Нагадаємо, що раніше на ватажка терористів робив блискучу пародію зірка "Кварталу 95" Юрій Великий. Натомість український уряд спрогнозував події у ЧРІ після смерті Кадирова.

 

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