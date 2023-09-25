Кадыров похвастался, как его несовершеннолетний сын избил в СИЗО украинца

Адам Кадыров избивает украинца в российском СИЗО. Фото: скриншот с видео Рамзана Кадырова

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Главарь кремлевско-чеченских террористов Рамзан Кадыров, недавно "оживший" в соцсетях, опубликовал новое видео. На нем его несовершеннолетний сын жестоко избивает в СИЗО украинца.

Об этом террорист написал в своем Telegram-канале.

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По предварительному сообщению, 19-летний Никита Журавель, подозреваемый в сожжении Корана, находится в СИЗО Грозного, временно оккупированной столице Чечнской Республики Ичкерия. Параллельно парню инкриминируют подозрение в сотрудничестве с "украинскими спецслужбами". Сегодня главарь кадыровцев опубликовал видео, где его несовершеннолетний сын Адам Кадыров жестоко избил заключенного парня. Более того, террорист написал, что одобряет поступок сына.

"Я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести и достоинства", — пишет Кадыров.

Отметим, что ранее Кадыров неоднократно угрожал физической расправой со всеми, кто "проводит акции сожжения Корана".

Напомним, что ранее на главаря террористов делал блестящую пародию звезда "Квартала 95" Юрий Великий. В то же время украинское правительство спрогнозировало события в ЧРИ после смерти Кадырова.

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