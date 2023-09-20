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Невже живий: Кадиров спростував "чутки" про свій стан

20 вересня 2023 23:12
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Невже живий: Кадиров спростував "чутки" про свій стан
Рамзан Кадиров та Адам Делімханов у московській ЦКЛ. Фото: скріншот Telegram Кадирова
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ватажок кремлівсько-чеченьских терористів Рамзан Кадиров спростував "чутки" про свій стан здоров'я та смерть у соцмережах. На цей раз у лікарні нібито лежить не він.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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За повідомленням самого Кадирова, він прибував до Москви, аби відвідати у лікарні свого дядька, президента Федерації важкої атлетики Чечні Магомеда Кадирова. Разом з ним приїхав і його поплічник, депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Адам Делімханов. Проте чим хворіє його родич, терорист не написав. 

"Навіть на лікарняному ліжку він тримається молодцем і не втрачає нагоди віддавати розпорядження членам нашої великої родини. Я підбадьорив мого дорогого дядька, побажав йому якнайшвидшого одужання і передав слова підтримки від дорогої мами", — пише Кадиров.

За словами шаріатського бойовика, на одужання родича піде "два тижні". Додатково він прокоментував чутки про свою смерть у соцмережах.

"Я живий і здоровий, і зовсім не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби повинен здійматися галас? Хоча в цьому і є свій плюс — тепер аудиторія знає, які ЗМІ та які персони відверто брешуть своїм читачам", — блиснув інтеллектом Кадиров. 

Нагадаємо, що раніше про стан здоров'я Кадирова висловився прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. А у Легіоні "Свобода Росії" заявили, що ватажок шаріатських бойовиків "потрапить до пекла". 

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