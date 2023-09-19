Кадиров помер у лікарні в Москві, — соцмережі

Чеченський ватажок Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін повідомив про смерть чеченського ватажка Рамзана Кадирова. Втім, жодних офіційних підтвержень даної інформації поки немає.

Цю інформацію вже підхопили деякі Telegram-канали.

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За інформацією Нєвзліна, Кадиров помер в Центральній Клінічній лікарні в Москві. Попри всі зусилля, лікарям цього елітного медзакладу схоже не вдалося врятувати чеченського ватажка.

Повідомлення Нєвзліна про смерть Кадирова. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, після ймовірної смерті лідера Чечні Рамзана Кадирова виникне послаблення позицій у Кремлі. Окрім того, Володимир Путін зможе втратити важелі впливу на Чеченську Республіку.

Нагадаємо, 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова.