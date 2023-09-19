Кадиров помер у лікарні в Москві, — соцмережі
Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін повідомив про смерть чеченського ватажка Рамзана Кадирова. Втім, жодних офіційних підтвержень даної інформації поки немає.
Цю інформацію вже підхопили деякі Telegram-канали.
Чи дійсно помер Кадиров
За інформацією Нєвзліна, Кадиров помер в Центральній Клінічній лікарні в Москві. Попри всі зусилля, лікарям цього елітного медзакладу схоже не вдалося врятувати чеченського ватажка.
Раніше ми повідомляли, після ймовірної смерті лідера Чечні Рамзана Кадирова виникне послаблення позицій у Кремлі. Окрім того, Володимир Путін зможе втратити важелі впливу на Чеченську Республіку.
Нагадаємо, 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова.