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Кадиров помер у лікарні в Москві, — соцмережі

19 вересня 2023 20:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кадиров помер у лікарні в Москві, — соцмережі
Чеченський ватажок Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін повідомив про смерть чеченського ватажка Рамзана Кадирова. Втім, жодних офіційних підтвержень даної інформації поки немає.

Цю інформацію вже підхопили деякі Telegram-канали.

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За інформацією Нєвзліна, Кадиров помер в Центральній Клінічній лікарні в Москві. Попри всі зусилля, лікарям цього елітного медзакладу схоже не вдалося врятувати чеченського ватажка. 

Повідомлення Нєвзліна про смерть Кадирова. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, після ймовірної смерті лідера Чечні Рамзана Кадирова виникне послаблення позицій у Кремлі. Окрім того, Володимир Путін зможе втратити важелі впливу на Чеченську Республіку.

Нагадаємо, 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова. 

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