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В Кремле не выдают медицинские справки: Песков прокомментировал слухи о болезни Кадырова

18 сентября 2023 16:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кремле не выдают медицинские справки: Песков прокомментировал слухи о болезни Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не станет комментировать слухи о состоянии здоровья главаря Чечни Разана Кадырова. Он подчеркнул, что не владеет никакой информацией о его болезни.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья", — подчеркнул Песков.

В последнее время в телеграмм-каналах появлялись сообщения о тяжелой болезни Кадырова. О том, что он впал в кому и даже скончался, со ссылкой на свои источники сообщали оппозиционные чеченские медиа. Также о болезни Кадырова заявляли украинские издания, а также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ранее мы рассказывали, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевести на лечение за границу, вероятнее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, 30 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть за Путина, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, "предсказывающим ему скорую гибель".

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