Після чуток про кому Кадиров "ожив" у мережі

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: скриншот з відео

Після чуток про кому очільник Чечні Рамзан Кадиров несподівано "ожив". У соцмережах з'явилося відео, де він нібито гуляє на вулиці.

Відео опублікували в Telegram-каналі Рамзана Кадирова.

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Прогулянка Кадирова

У дописі Кадиров порадив всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі.

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу. Дощ чудово бадьорить", — написав глава Чечні.

Нагадаємо, нещодавно у чеченській діаспорі заявили, що Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Його доправляли в Москву, але лікарі нічим не змогли допомогти. Після цього Кадирова повернули знову до Чечні.

Також ми писали, інформація про перебування голови Чечні Рамзана Кадирова в комі почала ширитися в українських і не тільки медіа. Надійного підтвердження ще нема, проте вже з'явилися коментарі з боку опозиційних російських сил.

Додамо, глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".