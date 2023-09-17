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Після чуток про кому Кадиров "ожив" у мережі

17 вересня 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Після чуток про кому Кадиров "ожив" у мережі
Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після чуток про кому очільник Чечні Рамзан Кадиров несподівано "ожив". У соцмережах з'явилося відео, де він нібито гуляє на вулиці. 

Відео опублікували в Telegram-каналі Рамзана Кадирова.

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Прогулянка Кадирова

У дописі Кадиров порадив всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі.

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу. Дощ чудово бадьорить", — написав глава Чечні.

Нагадаємо, нещодавно у чеченській діаспорі заявили, що Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Його доправляли в Москву, але лікарі нічим не змогли допомогти. Після цього Кадирова повернули знову до Чечні.

Також ми писали, інформація про перебування голови Чечні Рамзана Кадирова в комі почала ширитися в українських і не тільки медіа. Надійного підтвердження ще нема, проте вже з'явилися коментарі з боку опозиційних російських сил. 

Додамо, глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".

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