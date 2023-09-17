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После слухов о коме Кадыров "ожил" в сети

17 сентября 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После слухов о коме Кадыров "ожил" в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После слухов о коме глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно "ожил". В соцсетях появилось видео, где он якобы гуляет на улице.

Видео опубликовали в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

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В посте Кадыров посоветовал всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — написал глава Чечни.

Напомним, недавно в чеченской диаспоре заявили, что Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули снова в Чечню.

Также мы писали, информация о пребывании главы Чечни Рамзана Кадырова в коме начала распространяться в украинских и не только медиа. Надежного подтверждения нет, однако уже появились комментарии со стороны оппозиционных российских сил.

Добавим, глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть за Путина, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".

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