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"Кадиров потрапить у пекло": в легіоні "Свобода Росії" прокоментували стан чеченського ватажка

15 вересня 2023 20:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Кадиров потрапить у пекло": в легіоні "Свобода Росії" прокоментували стан чеченського ватажка
Очільник Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Інформація про перебування голови Чечні Рамзана Кадирова почала ширитися в українських і не тільки медіа. Надійного підтвердження ще нема, проте вже з'явилися коментарі з боку опозиційних російських сил. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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"Усієї правди ми не знаємо, але повірте, все досить однозначно — Кадиров потрапить у пекло. Не сьогодні, то завтра", — сказав виданню Олексій Барановський, адвокат, радник з питань комунікації російської опозиції та Легіону "Свобода Росії".

Також він додав, що російські добровольці уважно стежать за ситуацією та збирають інформацію з різних джерел.

"Нашим бойовим побратимам і ічкерійцям — це звичайно особливо важливо, але якщо Кадиров таки так, то їм роботи менше", — резюмував Барановський.

Раніше ми повідомляли, глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевести на лечение за границу, вероятнее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.

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