"Кадыров попадет в ад": в легионе "Свобода России" прокомментировали состояние чеченского главаря

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Информация о пребывании председателя Чечни Рамзана Кадырова начала распространяться по украинским и не только медиа. Надежного подтверждения нет, однако уже появились комментарии со стороны оппозиционных российских сил.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

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"Все правды мы не знаем, но поверьте, все достаточно однозначно — Кадыров попадет в ад. Не сегодня, то завтра", — сказал изданию Алексей Барановский, адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России".

Также он добавил, что российские добровольцы внимательно следят за ситуацией и собирают информацию из разных источников.

"Нашим боевым собратьям и ичкерийцам — это, конечно, особенно важно, но если Кадыров таки да, то им работы меньше", — резюмировал Барановский.

Ранее мы сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули в Чечню. Пока его планируют перевести на лечение за границу, вероятнее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.