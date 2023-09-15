"Кадыров попадет в ад": в легионе "Свобода России" прокомментировали состояние чеченского главаря
Информация о пребывании председателя Чечни Рамзана Кадырова начала распространяться по украинским и не только медиа. Надежного подтверждения нет, однако уже появились комментарии со стороны оппозиционных российских сил.
Об этом сообщает Новости.LIVE.
Кадыров все равно умрет
"Все правды мы не знаем, но поверьте, все достаточно однозначно — Кадыров попадет в ад. Не сегодня, то завтра", — сказал изданию Алексей Барановский, адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России".
Также он добавил, что российские добровольцы внимательно следят за ситуацией и собирают информацию из разных источников.
"Нашим боевым собратьям и ичкерийцам — это, конечно, особенно важно, но если Кадыров таки да, то им работы меньше", — резюмировал Барановский.
Ранее мы сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули в Чечню. Пока его планируют перевести на лечение за границу, вероятнее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.