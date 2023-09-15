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"Кадыров попадет в ад": в легионе "Свобода России" прокомментировали состояние чеченского главаря

15 сентября 2023 20:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Кадыров попадет в ад": в легионе "Свобода России" прокомментировали состояние чеченского главаря
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Информация о пребывании председателя Чечни Рамзана Кадырова начала распространяться по украинским и не только медиа. Надежного подтверждения нет, однако уже появились комментарии со стороны оппозиционных российских сил.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

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"Все правды мы не знаем, но поверьте, все достаточно однозначно — Кадыров попадет в ад. Не сегодня, то завтра", — сказал изданию Алексей Барановский, адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России".

Также он добавил, что российские добровольцы внимательно следят за ситуацией и собирают информацию из разных источников.

"Нашим боевым собратьям и ичкерийцам — это, конечно, особенно важно, но если Кадыров таки да, то им работы меньше", — резюмировал Барановский.

Ранее мы сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. После этого Кадырова вернули в Чечню. Пока его планируют перевести на лечение за границу, вероятнее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.

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