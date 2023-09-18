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В Кремлі не видають медичних довідок: Пєсков прокоментував чутки про хворобу Кадирова

18 вересня 2023 16:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Кремлі не видають медичних довідок: Пєсков прокоментував чутки про хворобу Кадирова
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Кремль не стане коментувати чутки щодо стану здоров'я ватажка Чечні Разана Кадирова. Він наголосив, що не володіє жодною інформацією про його хворобу.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоров'я", — наголосив Пєсков.

Останнім часом у телеграм-каналах з'являлися повідомлення про тяжку хворобу Кадирова. Про те, що він впав у кому і навіть помер, з посиланням на свої джерела повідомляли опозиційні чеченські медіа. Також про хворобу Кадирова заявляли українські видання, а також представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Раніше ми розповідали, що очільник Чечні Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Його доправляли в Москву, але лікарі нічим не змогли допомогти. Після цього Кадирова повернули знову до Чечні. Наразі його планують перевести на лікування за кордон, найімовірніше, в Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, 30 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".

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