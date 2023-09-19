Кадыров умер в больнице в Москве, — соцсети

Чеченский вожак Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин сообщил о смерти чеченского предводителя Рамзана Кадырова. Впрочем, никаких официальных доказательств данной информации пока нет.

Эту информацию уже подхватили некоторые Telegram-каналы.

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По информации Невзлина, Кадыров скончался в Центральной клинической больнице в Москве. Несмотря на все усилия, врачам этого элитного медучреждения похоже не удалось спасти чеченского вожака.

Сообщение Невзлина о смерти Кадырова. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что после вероятной смерти лидера Чечни Рамзана Кадырова возникнет ослабление позиций в Кремле. Кроме того, Владимир Путин сможет потерять рычаги влияния на Чеченскую Республику.

Напомним, 15 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни и находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, он даже впал в кому. В то же время, Чеченская оппозиция заявляла об осложнениях с почками у Кадырова.