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Неужели жив: Кадыров опроверг "слухи" о своём состоянии

20 сентября 2023 23:12
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Неужели жив: Кадыров опроверг "слухи" о своём состоянии
Рамзан Кадыров и Адам Делимханов в московской ЦКБ. Фото: скриншот из Telegram Кадырова
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Главарь кремлёвско-чеченских террористов Рамзан Кадыров опроверг "слухи" о своём состоянии здоровья и смерти в соцсетях. В этот раз в больнице якобы лежит не он.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По сообщению самого Кадырова, он приезжал в Москву, чтобы посетить в больнице своего дядю, президента Федерации тяжёлой атлетики Чечни Магомеда Кадырова. Вместе с ним приехал и его сторонник, депутат Госдумы РФ от парти "Единая Россия" Адам Делимханов. Однако чем болеет его родственник, террорист не написал.

"Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжение членам нашей большой семьи. Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы", — пишет Кадыров.

По словам шариатского боевика, на выздоровление родственника уйдет "две недели". Дополнительно он прокомментировал слухи о своей смерти в соцсетях.

"Я жив и здоров, и совсем не понимаю, почему даже в случае моей болезни должен подниматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно врут своим читателям", — блеснул интеллектом Кадыров.

Напомним, что ранее о состоянии здоровья Кадырова высказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. А в Легионе "Свобода России" заявили, что главарь шариатских боевиков "попадёт в ад".

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