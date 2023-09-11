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Іран планує передати Росії ракети малої та великої дальності, — глава Моссаду

11 вересня 2023 14:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Іран планує передати Росії ракети малої та великої дальності, — глава Моссаду
Директор Моссаду Девід Барнеа. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окрім дронів-камікадзе, Іран планує передати Росії ракети малої та великої дальності. Про який саме тип озброєння йдеться наразі невідомо.

Про це заявив директор Моссаду Девід Барнеа, передає Times of Israel.

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Наразі невідомо який саме тип озброєння Іран має намір передати Росії, але окрім дронів-камікадзе Тегеран хоче надати Москві ракети малої та великої дальності.

Барреа також заявив, що попередні спроби Ірану передати росіянам ракети було зірвано.

"У мене таке відчуття, що скоро буде зірвано ще більше угод. Ми побоюємося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, сучасна зброя, яка безумовно поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", — зазначив голова Моссаду.

Нагадаємо, нещодавно начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що в РФ фіксують збільшення активності вантажних перевезень за напрямком Тегеран — Москва. Ймовірно, Іран може постачати державі-терористу нові безпілотники або запасні частини до них. 

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