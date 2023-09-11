Иран планирует передать России ракеты малой и большой дальности, — глава Моссада

Директор Моссада Дэвид Барнеа. Фото: google

Кроме дронов-камикадзе, Иран планирует передать России ракеты малой и большой дальности. О каком типе вооружения идет речь пока неизвестно.

Об этом заявил директор Моссада Дэвид Барнеа, передает Times of Israel.

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Пока неизвестно какой тип вооружения Иран намерен передать России, но кроме дронов-камикадзе Тегеран хочет предоставить Москве ракеты малой и большой дальности.

Барреа также заявил, что предварительные попытки Ирана передать россиянам ракеты были сорваны.

"У меня такое ощущение, что скоро будет сорвано еще больше соглашений. Мы опасаемся, что россияне передадут иранцам вместо того, чего им не хватает, современное оружие, которое безусловно поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", — отметил глава Моссада.

Напомним, недавно начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что в РФ фиксируют увеличение активности грузовых перевозок по направлению Тегеран — Москва. Вероятно, Иран может поставлять государству-террористу новые беспилотники или запасные части к ним.