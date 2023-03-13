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Іран помилував понад 20 тисяч учасників антиурядових протестів

13 березня 2023 16:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Тисячі учасників протестів в Ірані потрапили під амністію
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Іранська судова влада помилувала 22 тисячі осіб, які брали участь в антиурядових протестах. Загалом під амністію в Ірані потрапили 82 тисячі людей. 

Про це заявив голова судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджей, повідомляє Reuters

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Помилування учасників протестів

На початку минулого місяця державні ЗМІ повідомили, що верховний лідер Алі Хаменеї помилував "десятки тисяч" ув'язнених, у тому числі деяких заарештованих під час протестів під час смертоносного придушення інакомислення.

"Наразі помилувано 82 000 людей, у тому числі 22 000 людей, які брали участь у протестах", — сказав Еджеї.

Він не уточнив, протягом якого періоду помилування було підписано та коли людям було висунуто звинувачення.

Протести в Ірані

Як відомо, Іран був охоплений протестами після смерті молодої іранської курдської жінки, яка померла після арешту поліцією моралі країни у вересні минулого року.

Іранці з усіх верств населення взяли участь у протестах. Ці протести стали одним із найсміливіших викликів Ісламській Республіці з часів революції 1979 року.

Нагадаємо, раніше правозахисники та активісти заявили, що влада Ірану може використовувати системи розпізнавання обличчя для того, щоб нав'язати жінкам закон про одяг на основі релігійних переконань. Прямих доказів цього поки немає, та правозахисники кажуть, що про це свідчать деякі ознаки.

На початку березня в Тегерані стурбовані батьки вийшли на протести через те, що сотні школярок захворіли через імовірне отруєння. У причетності до масового отруєння дівчат підозрюють представників місцевих ісламістських груп. 

Фото: Reuters

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