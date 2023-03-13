Иран помиловал более 20 тысяч участников антиправительственных протестов

Тысячи протестующих в Иране попали под амнистию

Иранские судебные власти помиловали 22 тысячи человек, участвовавших в антиправительственных протестах. В общей сложности под амнистию в Иране попали 82 тысячи человек.

Об этом заявил глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджей, сообщает Reuters.

Помилование протестующих

В начале прошлого месяца государственные СМИ сообщили, что верховный лидер Али Хаменеи помиловал "десятки тысяч" заключенных, в том числе некоторых арестованных во время протестов во время смертоносного подавления инакомыслия.

"Сейчас помиловано 82 000 человек, в том числе 22 000 человек, участвовавших в протестах", — сказал Эджеи.

Он не уточнил, в какой период помилования было подписано и когда людям были предъявлены обвинения.

Протесты в Иране

Как известно, Иран был охвачен протестами после смерти молодой иранской курдской женщины, скончавшейся после ареста полицией морали страны в сентябре прошлого года.

Иранцы из всех слоев населения приняли участие в протестах. Эти протесты стали одним из самых смелых вызовов Исламской Республике со времен революции 1979 года.

Напомним, ранее правозащитники и активисты заявили, что власти Ирана могут использовать системы распознавания лица для того, чтобы навязать женщинам закон об одежде на основе религиозных убеждений. Прямых доказательств этого нет, но правозащитники говорят, что об этом свидетельствуют некоторые признаки.

В начале марта в Тегеране обеспокоенные родители вышли на протесты из-за того, что сотни школьниц заболели из-за вероятного отравления. В причастности к массовому отравлению девушек подозревают представителей местных исламистских групп.

Фото: Reuters