В Ірані масово отруюють дівчат у школах, люди вийшли на протести

Сотні дівчат в Ірані опинилися в лікарнях через невідому хворобу

У суботу, 4 березня, в Тегерані стурбовані батьки вийшли на протести через те, що сотні школярок захворіли через імовірне отруєння. У причетності до масового отруєння дівчат підозрюють представників місцевих ісламістських груп.

Про це повідомляє Reuters.

Сотні школярок опинилися у лікарнях

Останніми місяцями сотні школярок Ірану опинилися в лікарні через невідоме наразі захворювання. Станом на 4 березня невідома хвороба вразила вже понад 30 шкіл у щонайменше 10 провінціях країни.

Хворі школярки скаржаться на нудоту, головний біль та прискорене серцебиття.

Причини хвороби

Іранська влада вважає, що школярок могли отруїти. Міністр охорони здоров'я заявив, що дівчата отримали дозу "легкої отрути". Деякі ж політики припустили, що школярки могли стати мішенню ісламістських груп, які виступають проти освіти дівчат.

Також міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі заявив, що експертиза виявила "підозрілі зразки" під час дослідження. Їх наразі вивчають.

"Під час досліджень було виявлено підозрілі зразки, які вже вивчають... для виявлення причин захворювання студентів, і результати будуть опубліковані якнайшвидше", — сказав він.

Протести

У суботу батьки зібралися на протест біля міністерства освіти в Тегерані. За даними Reuters, він переріс в антиурядову демонстрацію. Також протести відбулися в інших містах, зокрема в Ісфахані та Решті.

Офіс ООН з прав людини закликав негайно провести прозоре розслідування імовірних нападів. Німеччина, США та інші країни висловили занепокоєння. Іран своєю чергою заявив, що вже розслідує причини інцидентів.

Нагадаємо, раніше правозахисники та активісти заявили, що влада Ірану може використовувати системи розпізнавання обличчя для того, щоб нав'язати жінкам закон про одяг на основі релігійних переконань. Прямих доказів цього поки немає, та правозахисники кажуть, що про це свідчать деякі ознаки.

Також повідомлялося, що уряд Німеччини визнав збільшення кількості випадків шпигунства з боку іранських спецслужб за іранцями у вигнанні, які проживають у Німеччині, після початку масових протестів минулого року.