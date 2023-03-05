В Иране массово отравляют девушек в школах, люди вышли на протесты

Сотни девушек в Иране оказались в больницах из-за неизвестной болезни

В субботу, 4 марта, в Тегеране обеспокоенные родители вышли на протесты, поскольку сотни школьниц заболели из-за вероятного отравления. В причастности к массовому отравлению девушек подозревают представителей местных исламистских групп.

Об этом сообщает Reuters.

Сотни школьниц оказались в больницах

В последние месяцы сотни школьниц Ирана оказались в больнице из-за неизвестного заболевания. По состоянию на 4 марта неизвестная болезнь поразила более 30 школ в не менее чем 10 провинциях страны.

Больные школьницы жалуются на тошноту, головную боль и учащенное сердцебиение.

Причины болезни

Иранские власти считают, что школьниц могли отравить. Министр здравоохранения заявил, что девушки получили дозу "легкого яда". Некоторые политики предположили, что школьницы могли стать мишенью исламистских групп, выступающих против образования девушек.

Также министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что экспертиза обнаружила "подозрительные образцы" во время исследования. Их сейчас изучают.

"В ходе исследований были обнаружены подозрительные образцы, которые уже изучают... для выявления причин заболевания студентов, и результаты будут опубликованы как можно скорее", — сказал он.

Протесты

В субботу родители собрались на протест у министерства образования в Тегеране. По данным Reuters, он перерос в антиправительственную демонстрацию. Также протесты прошли в других городах, в частности, в Исфахане и Реште.

Офис ООН по правам человека призвал немедленно провести прозрачное расследование предполагаемых нападений. Германия, США и другие страны выразили обеспокоенность. Иран в свою очередь заявил, что уже расследует причины инцидентов.

Напомним, ранее правозащитники и активисты заявили, что власти Ирана могут использовать системы распознавания лица для того, чтобы навязать женщинам закон об одежде на основе религиозных убеждений. Прямых доказательств этого нет, но правозащитники говорят, что об этом свидетельствуют некоторые признаки.

Также сообщалось, что правительство Германии признало увеличение количества случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за иранцами в изгнании, проживающих в Германии, после начала массовых протестов в прошлом году.