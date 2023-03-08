Іран таємно постачав велику кількість куль, ракет та мінометних снарядів до росії, — Sky News

Іранська зброя

Іран таємно постачав велику кількість озброєння до рф для війни в Україні. До того ж Тегеран планує продовжувати постачання.

Про це повідомляє Sky News.

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Джерело в службах безпеки розповіло, що два вантажних судна під прапором рф вийшли з іранського порту в січні та прямували до росії через Каспійське море, перевозячи приблизно 100 мільйонів набоїв і близько 300 000 снарядів.

"До складу поставок нібито входили боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів. Джерело повідомило, що Москва заплатила за боєприпаси готівкою. Незалежно перевірити обсяг передбачуваної військової допомоги не вдалося", — йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що Іран відправляв певну кількість боєприпасів до росії, щоб допомогти поповнити її запаси на лінії фронту в Україні.

Постачання рф вичерпуються після більш ніж року повномасштабної війни.

Передбачувана допомога є доповненням до попередніх звинувачень у тому, що Іран надав москві сотні безпілотників, які зіграли роль у спробах знищити енергетичну інфраструктуру України.

"Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу", — сказало джерело в службах безпеки.

Раніше західні та українські офіційні особи також попереджали, що Іран може постачати набагато смертоносніші балістичні ракети, але доказів цього поки що немає.

Джерело служби безпеки повідомило, що два генеральні вантажні судна під прапором рф, які ймовірно брали участь у перевезенні боєприпасів з Ірану в росію, називалися Musa Jalil і Begey.

Один із кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший — приблизно 12 січня. Обидва судна, як вважають, перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю.

"Двісті контейнерів на двох кораблях здатні перевозити таку кількість боєприпасів", — зазначило джерело служби безпеки.

Джерело повідомило, що один із кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший — приблизно 12 січня. Згідно з джерелом, обидва судна, як вважають, перевозили близько 200 транспортних контейнерів, наповнених зброєю.

"Морський трекер MarineTraffic зафіксував два кораблі в іранському порту Амірабад на Каспійському морі 9 січня. На супутникових знімках наступного дня, видно, що принаймні одне з суден все ще перебуває в порту. Згідно з даними морського відстеження, Musa Jalil вийшов з порту близько 10:00 за місцевим часом 10 січня, а Begey — того ж дня", — повідомляє Sky News.

Кораблі прибули в російський порт Астрахань 27 січня.

Вантаж містить приблизно 100 мільйонів куль різного розміру — 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм — для використання в зброї, такій як пістолети, автомати та кулемети. Кораблі також перевозили ряд інших боєприпасів, включаючи приблизно 300 000 снарядів. До того ж на борту було близько 10 000 бронежилетів і шоломів.

"Росія платить за боєприпаси готівкою і тим самим обходить західні санкції щодо неї, ігноруючи санкції щодо Ірану", — додало джерело.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що рф запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. За його словами, їхній альянс швидко розвивається.