Росія запропонувала Ірану допомогу з ракетною програмою в обмін на зброю, — директор ЦРУ

Вільям Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що рф запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. За його словами, їхній альянс швидко розвивається.

Про це повідомляє CNN.

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"Зараз він рухається досить швидко в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українським мирним жителям. Ми знаємо, що вони забезпечили боєприпаси для артилерії та танків", — сказав Бернс.

Він додав, що ЦРУ бачить ознаки того, що рф розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу.

Нагадаємо, розвідка Америки вважає, що Китай веде перемовини із росією щодо постачання летальної зброї. Наразі остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.

Також ми писали, що очільник американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що Сполучені Штати наразі не бачать чітких доказів готовності росії застосувати тактичну ядерну зброю. Він припустив, що мета чергових ядерних погроз з боку рф — залякування.