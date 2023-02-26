Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, — директор ЦРУ

Уильям Бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что рф предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.

Об этом сообщает CNN.

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"Сейчас он двигается довольно быстро в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни вооруженных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинским мирным жителям. Мы знаем, что они обеспечили боеприпасы для артиллерии и танков", — сказал Бернс.

Он добавил, что ЦРУ видит признаки того, что россия рассматривает возможность предоставления истребителей Ирана в обмен на военную помощь.

Напомним, разведка Америки считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

Также мы писали, что глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что Соединенные Штаты пока не видят четких доказательств готовности россии применить тактическое ядерное оружие. Он предположил, что цель очередных ядерных угроз со стороны рф — запугивание.