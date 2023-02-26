Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, — директор ЦРУ arrow

Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, — директор ЦРУ

26 февраля 2023 21:57
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, — директор ЦРУ
Уильям Бернс
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что рф предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Подробности

"Сейчас он двигается довольно быстро в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни вооруженных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинским мирным жителям. Мы знаем, что они обеспечили боеприпасы для артиллерии и танков", — сказал Бернс.

Он добавил, что ЦРУ видит признаки того, что россия рассматривает возможность предоставления истребителей Ирана в обмен на военную помощь.

Напомним, разведка Америки считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

Также мы писали, что глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что Соединенные Штаты пока не видят четких доказательств готовности россии применить тактическое ядерное оружие. Он предположил, что цель очередных ядерных угроз со стороны рф — запугивание.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:54 Россияне обстреляли Сумщину: повреждены жилые дома, есть раненые

21:23 "Нас ждут температурные контрасты": народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра

21:15 Испания уже начала ремонтировать танки Leopard, которые в скором времени передадут Украине

20:57 Украина получит помощь от Саудовской Аравии на сумму 400 млн долларов: детали

20:35 Министерство энергетики США считает, что пандемия Covid возникла из-за лабораторной утечки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:11 Крымчане ждут возвращения Украины, — Чийгоз

Новина з фото

20:01 Стало известно, какие повреждения получил российский самолет-разведчик от взрыва в Беларуси

19:55 Брэд Питт впервые появился со своей новой девушкой на официальном мероприятии

Эксклюзив

19:45 Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

Эксклюзив

19:45 Окутанная туманом: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

Новина з відео

18:26 ДТП в россии: на федеральной трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля

Новина з відео

18:19 США предупредили Китай о "реальных последствиях" в случае оказания россии военной помощи

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Актуальное по теме

None 26 Февраль 21:39

Россияне обстреляли Сумщину: повреждены жилые дома, есть раненые

None 26 Февраль 21:28

"Нас ждут температурные контрасты": народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра

None 26 Февраль 21:15

Испания уже начала ремонтировать танки Leopard, которые в скором времени передадут Украине

None 26 Февраль 21:48

Украина получит помощь от Саудовской Аравии на сумму 400 млн долларов: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB