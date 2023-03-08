Иран тайно поставлял большое количество пуль, ракет и минометных снарядов в россию, — Sky News

Иранское оружие

Иран тайно поставлял большое количество вооружения в рф для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.

Об этом сообщает Sky News.

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Источник в службах безопасности рассказал, что два грузовых судна под флагом россии вышли из иранского порта в январе и направлялись в рф через Каспийское море, перевозя примерно 100 миллионов патронов и около 300 000 снарядов.

"В состав поставок якобы входили боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов. Источник сообщил, что москва заплатила за боеприпасы наличными. Независимо проверить объем предполагаемой военной помощи не удалось", — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что Иран отправлял определенное количество боеприпасов в россию, чтобы помочь пополнить ее запасы на линии фронта в Украине.

Поставки рф исчерпываются после более чем года полномасштабной войны.

Предполагаемая помощь является дополнением к предыдущим обвинениям в том, что Иран предоставил москве сотни беспилотников, сыгравших роль в попытках уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

"Россия продолжает использовать Иран как "тыловую базу", — сказал источник в службах безопасности.

Ранее западные и украинские официальные лица также предупреждали, что Иран может поставлять гораздо более смертоносные баллистические ракеты, но доказательств этого пока нет.

Источник службы безопасности сообщил, что два генеральных грузовых судна под флагом рф, вероятно участвовавших в перевозке боеприпасов из Ирана в россию, назывались Musa Jalil и Begey.

Один из кораблей вышел из Ирана примерно 10 января, а другой — примерно 12 января. Оба судна, как полагают, перевозили около 200 транспортных контейнеров, наполненных оружием.

"Двести контейнеров на двух кораблях способны перевозить такое количество боеприпасов", — отметил источник службы безопасности.

Источник сообщил, что один из кораблей вышел из Ирана примерно 10 января, а другой — примерно 12 января. Согласно источнику, оба судна, как полагают, перевозили около 200 транспортных контейнеров, наполненных оружием.

"Морской трекер MarineTraffic зафиксировал два корабля в иранском порту Амирабад на Каспийском море 9 января. На спутниковых снимках на следующий день, видно, что по крайней мере один из кораблей все еще находится в порту. Согласно данным морского отслеживания, Musa Jalil вышел из порта около 10 00 по местному времени 10 января, а Begey — в тот же день", — сообщает Sky News.

Корабли прибыли в российский порт Астрахань 27 января.

Груз содержит примерно 100 миллионов пуль разного размера — 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм — для использования в оружии, таком как пистолеты, автоматы и пулеметы. Корабли также перевозили ряд других боеприпасов, включая около 300 000 снарядов. К тому же на борту было около 10 000 бронежилетов и шлемов.

"Россия платит за боеприпасы наличными и тем самым обходит западные санкции в отношении нее, игнорируя санкции в отношении Ирана", — добавил источник.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.