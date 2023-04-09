Іран випробовує новий безпілотник-смертник: у чому його особливість

Іранський дрон-камікадзе Me’raj-532. Фото: Tasnim News

Військові Ірану випробовують новий дрон-камікадзе Me’raj-532. Він може уражати цілі на відстані у 450 км.

Про це повідомляє видання Tasnim News.

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Що відомо

Голова Науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Алі Кухестані повідомив, що безпілотник пройшов успішні випробування.

Цей дрон-камікадзе оснащений поршневим двигуном, має робочу висоту 3,6 км, час перебування в повітрі — до трьох годин.

Зазначається, що боєголовка Me’raj-532 важить 50 кілограмів.

Також з’явилося відео випробувань цього БпЛА. Дрон запускається з машини, під час руху. На кадрах є момент влучання БпЛА в ціль — він падає поруч з імпровізованою будівлею.

Кухестані повідомив, що безпілотник простий у збірці і його можна швидко підготувати до запуску. Це означає, що Me’raj-532 придатний для місій "швидкого реагування".

Іранський дрон-камікадзе Me’raj-532 Фото: Tasnim News

Зазначають, що іранські військові планують залучити більше безпілотників-камікадзе для різних місій, які виконують підрозділи сухопутних сил КВІР.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив своє попередження до Ірану, заявивши, що американська сторона готова вжити "рішучих заходів" для безпеки своїх громадян після нападу на американську базу, розташовану на території Сирії.