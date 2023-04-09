Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Иран испытывает новый беспилотник-смертник: в чем его особенность arrow

Иран испытывает новый беспилотник-смертник: в чем его особенность

9 апреля 2023 21:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Иранский дрон-камикадзе Me&#39;raj-532. Фото: Tasnim News
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военные Ирана испытывают новый дрон-камикадзе Me'raj-532. Он может поражать цели на расстоянии 450 км.

Об этом сообщает издание Tasnim News.

Читайте также:

Что известно

Глава Научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Кухестани сообщил, что беспилотник прошел успешные испытания.

Этот дрон-камикадзе оснащен поршневым двигателем, имеет рабочую высоту 3,6 км, время пребывания в воздухе — до трех часов.

Отмечается, что боеголовка Me'raj-532 весит 50 кг.

Также появилось видео испытаний этого БпЛА. Дрон запускается из машины во время движения. На кадрах есть момент попадания БпЛА в цель — он падает рядом с импровизированным зданием.

Кухестани сообщил, что беспилотник прост в сборнике и его можно быстро подготовить к запуску. Это означает, что Me'raj-532 пригоден для миссий "быстрого реагирования".

дрон
Иранский дрон-камикадзе Me'raj-532 Фото: Tasnim News

Отмечают, что иранские военные планируют привлечь больше беспилотников-камикадзе для разных миссий, выполняемых подразделениями сухопутных сил КСИР.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил свое предупреждение в Иран, заявил, что американская сторона готова принять "решительные меры" для безопасности своих граждан после нападения на американскую базу, расположенную на территории Сирии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB