Иран испытывает новый беспилотник-смертник: в чем его особенность

Иранский дрон-камикадзе Me'raj-532. Фото: Tasnim News

Военные Ирана испытывают новый дрон-камикадзе Me'raj-532. Он может поражать цели на расстоянии 450 км.

Об этом сообщает издание Tasnim News.

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Что известно

Глава Научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Кухестани сообщил, что беспилотник прошел успешные испытания.

Этот дрон-камикадзе оснащен поршневым двигателем, имеет рабочую высоту 3,6 км, время пребывания в воздухе — до трех часов.

Отмечается, что боеголовка Me'raj-532 весит 50 кг.

Также появилось видео испытаний этого БпЛА. Дрон запускается из машины во время движения. На кадрах есть момент попадания БпЛА в цель — он падает рядом с импровизированным зданием.

Кухестани сообщил, что беспилотник прост в сборнике и его можно быстро подготовить к запуску. Это означает, что Me'raj-532 пригоден для миссий "быстрого реагирования".

Иранский дрон-камикадзе Me'raj-532 Фото: Tasnim News

Отмечают, что иранские военные планируют привлечь больше беспилотников-камикадзе для разных миссий, выполняемых подразделениями сухопутных сил КСИР.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил свое предупреждение в Иран, заявил, что американская сторона готова принять "решительные меры" для безопасности своих граждан после нападения на американскую базу, расположенную на территории Сирии.