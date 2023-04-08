На вулицях Ірану встановили камери, щоб відстежувати жінок, які не носять хіджаб

Іранські жінки в хіджабі. Фото: Мортеза Нікубазл/NurPhoto/Getty Images

Влада Ірану планує встановити камери в громадських місцях, щоб відстежувати жінок, які порушують закон країни про носіння хіджабу. За це їм загрожує арешт.

Про це повідомляє CNN.

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Жінкам в Ірані загрожує арешт за те, що вони не покривають волосся. Багато хто порушує обов’язковий дрес-код під час масових протестів, що відбулися після смерті молодої жінки під вартою за ймовірне порушення правил носіння хіджабу.

Однак, влада не демонструє жодних ознак відступу в цьому питанні і на вулицях навіть встановили камери, щоб відстежувати жінок, які порушують дрес-код.

"В рамках інноваційного заходу та для того, щоб запобігти напрузі та конфліктам під час виконання закону про хіджаб, іранська поліція використовуватиме розумні камери в громадських місцях, щоб ідентифікувати людей, які порушують норми", — цитує поліцію державне інформаційне агентство Tasnim.

За словами Тасніма, після ідентифікації жінок їм будуть надіслані попереджувальні повідомлення з детальним описом конкретного часу та місця, коли вони "порушили" закон.

"У контексті збереження цінностей, захисту приватного життя сім’ї та підтримки психічного здоров’я та душевного спокою громади будь-яка індивідуальна чи колективна поведінка проти закону не допускатиметься", — повідомив Таснім.

Нагадаємо, раніше правозахисники та активісти заявили, що влада Ірану може використовувати системи розпізнавання обличчя для того, щоб нав'язати жінкам закон про одяг на основі релігійних переконань. Прямих доказів цього поки немає, та правозахисники кажуть, що про це свідчать деякі ознаки.

На початку березня в Тегерані стурбовані батьки вийшли на протести через те, що сотні школярок захворіли через імовірне отруєння. У причетності до масового отруєння дівчат підозрюють представників місцевих ісламістських груп.