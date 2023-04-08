На улицах Ирана установили камеры, чтобы отслеживать женщин, которые не носят хиджаб

Иранские женщины в хиджабе. Фото: Мортеза Никубазл/NurPhoto/Getty Images

Власти Ирана планируют установить камеры в общественных местах, чтобы отслеживать женщин, нарушающих закон страны о ношение хиджаба. За это им грозит арест.

Об этом сообщает CNN.

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Женщинам в Иране грозит арест за то, что они не покрывают волосы. Многие нарушают обязательный дресс-код во время массовых протестов после смерти молодой женщины под стражей за вероятное нарушение правил ношения хиджаба.

Однако власти не демонстрируют никаких признаков отступления в этом вопросе и на улицах даже установили камеры, чтобы отслеживать женщин, нарушающих дресс-код.

"В рамках инновационного мероприятия и для того, чтобы предотвратить напряжение и конфликты во время выполнения закона о хиджабе, иранская полиция будет использовать умные камеры в общественных местах, чтобы идентифицировать людей, нарушающих нормы", — цитирует полицию государственное информационное агентство Tasnim.

По словам Таснима, после идентификации женщин им будут отправлены предупредительные сообщения с подробным описанием конкретного времени и места, когда они "нарушили" закон.

"В контексте сохранения ценностей, защиты частной жизни семьи и поддержания психического здоровья и душевного спокойствия общества любое индивидуальное или коллективное поведение против закона не будет допускаться", — сообщил Тасним.

Напомним, ранее правозащитники и активисты заявили, что власти Ирана могут использовать системы распознавания лица для того, чтобы навязать женщинам закон об одежде на основе религиозных убеждений. Прямых доказательств этого нет, но правозащитники говорят, что об этом свидетельствуют некоторые признаки.

В начале марта в Тегеране обеспокоенные родители вышли на протесты из-за того, что сотни школьниц заболели из-за вероятного отравления. В причастности к массовому отравлению девушек подозревают представителей местных исламистских групп.