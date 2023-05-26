Іран збільшує поставки зброї в Росію

Президент Росії Володимир Путін з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Поставки зброї між Іраном та Росією "в темну" зростають, країни переправляють провізію напряму через Каспійське море, а також літаками. Західні санкції не можуть вплинути на цей товарообмін.

Про це повідомляє видання CNN.

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"Темні" поставки

У Каспійському морі, що слугує важливим маршрутом між Іраном і Росією, спостерігається сплеск вантажопотоку. Це може бути пов'язано з передачею зброї з Тегерана до Москви.

Судна в регіоні все частіше стають "темнішими", тобто вимикають автоматичні ідентифікаційні системи, що свідчить про спроби приховати переміщення товарів.

Повідомляється, що наприкінці 2022 року, за даними розвідки Lloyd's List Intelligence, спостерігалося зростання таких "темних" заходів у порти Росії та Ірану на Каспійському морі.

Минулого року дані показали різке збільшення прогалин у відстеженні інформації невдовзі після повідомлень про те, що Росія придбала безпілотники в Ірані. Експерти припускають, що союзники України намагатимуться перешкодити таким поставкам зброї.

Геополітичний ландшафт Каспійського моря робить його сприятливим для безперешкодної торгівлі, з обмеженими можливостями і мотивацією сусідніх країн для втручання.

"Для іранського експорту на Каспії немає жодного ризику через сусідні країни — вони не мають можливості або мотивів перешкоджати такому обміну", — сказав Мартін Келлі, провідний аналітик з питань розвідки в компанії EOS Risk Group, що спеціалізується на питаннях безпеки.

Незважаючи на труднощі у визначенні конкретного вантажу, підозріла діяльність збігається з даними розвідки про експорт іранських безпілотників до Росії.

Звʼязки між Іраном та Росією тіснішатимуть

До вторгнення Росії в Україну Каспійський морський шлях привертав до себе підвищену увагу, особливо з боку Ірану. Країни, що межують з Каспійським морем, давно прагнули зміцнити цей морський шлях і сприяти торгівлі.

Хоча Каспійське море слугує життєво важливим шляхом для законної торгівлі, воно також стало осередком для суден, що потрапили під санкції. Іран інвестував у вдосконалення російського порту Астрахань, щоб розширити можливості судноплавства до Європи в обхід санкцій.

Окрім того, Іран допомагає Росії в днопоглибленні річки Волга, що сприятиме збільшенню вантажопотоків до порту Астрахань і за його межі.

Нещодавні домовленості між президентом Росії Путіним і президентом Ірану Раїсі спрямовані на створення транспортної артерії Північ-Південь, що з'єднає російські та іранські порти і сприятиме глобальній торгівлі. Росія розглядає Іран як надійного постачальника зброї для свого конфлікту в Україні, і обидві країни вивчають шляхи спільного подолання санкцій.

Іранські дрони Shahed. Фото: google

Сполучені Штати та їхні європейські союзники розглядають передачу Тегераном зброї Росії як порушення Резолюції Ради Безпеки ООН 2231. Докладаються зусилля для забезпечення дотримання санкцій і обмеження доступу Ірану до американських і західних технологій безпілотних літальних апаратів. Офіційні особи США взаємодіють з регіональними партнерами для посилення морської безпеки на Близькому Сході.

Поставки повітрям

Іран також звинувачують у постачанні зброї та провізії до Росії повітряним шляхом. Іранські авіакомпанії, в тому числі Mahan Air, нібито доставили до Москви безпілотники та інструкторів.

Міністерство торгівлі США виявило чотири іранські вантажні літаки, які порушили експортний контроль, здійснивши політ до Росії. Дані відстеження показують, що ці літаки здійснили щонайменше 85 польотів до Москви в період з травня 2022 року по березень 2023 року.

Іран визнав, що продав обмежену кількість безпілотників Росії, стверджуючи, що вони були надані ще до війни в Україні. Росія відкидає звинувачення у використанні іранських безпілотників, незважаючи на докази.

Аналітики прогнозують продовження незаконної діяльності в Каспійському морі, що посилює позиції Москви і Тегерана. Партнерство між Росією та Іраном у регіоні ставить під загрозу інтереси Заходу, а експорт іранських безпілотників, масштаби якого вкрай зросли, викликає занепокоєння.