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Иран увеличил поставки оружия в Россию, и это только начало

26 мая 2023 16:40
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Иран увеличивает поставки оружия в Россию
Президент России Владимир Путин с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Поставки оружия между Ираном и Россией "в темную" растут, страны переправляют провизию через Каспийское море, а также самолетами. Западные санкции не могут повлиять на этот товарообмен.

Об этом сообщает издание CNN.

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"Темные" поставки

В Каспийском море, служащем важным маршрутом между Ираном и Россией, наблюдается всплеск грузопотока. Это может быть связано с передачей оружия из Тегерана в Москву.

Суда в регионе все чаще становятся более "темными", то есть выключают автоматические идентификационные системы, что свидетельствует о попытках скрыть перемещение товаров.

Сообщается, что в конце 2022 года, по данным разведки Lloyd's List Intelligence, наблюдался рост таких "темных" мер в портах России и Ирана на Каспийском море.

В прошлом году данные показали резкое увеличение пробелов в отслеживании информации вскоре после сообщений о том, что Россия приобрела беспилотники в Иране. Эксперты предполагают, что союзники Украины постараются помешать таким поставкам оружия.

Геополитический ландшафт Каспийского моря делает его благоприятным для беспрепятственной торговли с ограниченными возможностями и мотивацией соседних стран для вмешательства.

"Для иранского экспорта на Каспии нет никакого риска из-за соседних стран — у них нет возможности или мотивов препятствовать такому обмену" , — сказал Мартин Келли, ведущий аналитик по разведке в компании EOS Risk Group, специализирующейся на вопросах безопасности.

Несмотря на сложности в определении конкретного груза, подозрительная деятельность совпадает с данными разведки об экспорте иранских беспилотников в Россию.

Связи между Ираном и Россией будут теснее

До вторжения России в Украину Каспийский морской путь привлекал к себе особое внимание, особенно со стороны Ирана. Страны, граничащие с Каспийским морем, давно стремились укрепить этот морской путь и содействовать торговле.

Хотя Каспийское море служит жизненно важным путем для законной торговли, оно также стало очагом для попавших под санкции судов. Иран инвестировал в усовершенствование российского порта Астрахань, чтобы расширить возможности судоходства в Европу в обход санкций.

Кроме того, Иран помогает России в дноуглублении реки Волга, что будет способствовать увеличению грузопотоков в порт Астрахань и за его пределы.

Недавние договоренности между президентом России Путиным и президентом Ирана Раиси направлены на создание транспортной артерии Север-Юг, которая соединит российские и иранские порты и будет способствовать глобальной торговле. Россия рассматривает Иран как надежного поставщика оружия для своего конфликта в Украине и обе страны изучают пути совместного преодоления санкций.

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Иранские дроны Shahed. Фото: google

Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают передачу Тегераном оружия России как нарушение Резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Прилагаются усилия по обеспечению соблюдения санкций и ограничению доступа Ирана к американским и западным технологиям беспилотных летательных аппаратов. Официальные лица США взаимодействуют с региональными партнерами по усилению морской безопасности на Ближнем Востоке.

Поставки воздухом

Иран также обвиняют в поставке оружия и провизии в Россию воздушным путем. Иранские авиакомпании, в том числе Mahan Air, якобы доставили в Москву беспилотники и инструкторы.

Министерство торговли США обнаружило четыре иранских грузовых самолета, нарушивших экспортный контроль, совершив полет в Россию. Данные отслеживания показывают, что эти самолеты совершили по меньшей мере 85 полетов в Москву в период с мая 2022 по март 2023 года.

Иран признал, что продал ограниченное количество беспилотников России, утверждая, что они были предоставлены еще до войны в Украине. Россия отвергает обвинения в использовании иранских беспилотников, несмотря на доказательства.

Аналитики прогнозируют продолжение незаконной деятельности в Каспийском море, что усиливает позиции Москвы и Тегерана. Партнерство между Россией и Ираном в регионе ставит под угрозу интересы Запада, а экспорт иранских беспилотников, масштабы которого выросли, вызывает беспокойство.

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