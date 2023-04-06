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Ірландія може змінити свою позицію про нейтралітет через війну в Україні

6 квітня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уряд Ірландії хоче запитати громадськість про їхню думку щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі.

Про це заявив ірландський міністр закордонних справ Міхол Мартін, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

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Мартін заявив, що у червні в трьох містах Ірландії відбудеться чотириденний форум, який зосередиться на низці питань безпеки й дозволить обговорити політику нейтралітету, що існувала десятиліттями.

"За останній рік міжнародне безпекове середовище суттєво змінилося. Ми стали свідками кричущого і брутального нехтування росією міжнародним правом", — сказав Мартін.

"Прихильність Ірландії до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і наша традиційна політика військового нейтралітету не звільняють нас від необхідності реагувати на цю нову реальність", — додав він.

Ірландія і її нейтралітет

Ірландія проголосила нейтралітет під час Другої світової війни. Тодішній прем'єр-міністр країни Еймон де Валера обґрунтував цей статус тим, що він дозволяє країні не стати пішаком в іграх великих держав.

Нейтралітет був офіційною політикою Ірландії протягом більшої частини її незалежної історії й залишається широко популярним. Критики кажуть, що він укупі з низьким рівнем витрат на оборону ставить країну в залежність від союзників.

Нагадаємо, Міністерство освіти Ірландії запровадило українську мову як факультативний предмет у місцевих школах із вересня 2023 року. Рішення про запровадження нового предмету відбулося після прибуття тисяч українців до Ірландії з початком повномасштабної війни. Нині там зафіксовано 15 000 українських дітей, 5200 з них навчаються у середній школі.

ФОТО: Консульський відділ Посольства України в Ірландії

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