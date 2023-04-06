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Ирландия может изменить свою позицию о нейтралитете из-за войны в Украине

6 апреля 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иллюстративное фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Правительство Ирландии хочет спросить общественность об их мнении по поводу традиции военного нейтралитета страны на консультативном форуме.

Об этом заявил ирландский министр иностранных дел Михол Мартин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Мартин заявил, что в июне в трех городах Ирландии состоится четырехдневный форум, который сосредоточится на ряде вопросов безопасности и позволит обсудить существовавшую десятилетиями политику нейтралитета.

"За последний год международная среда безопасности существенно изменилась. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения россией международным правом" , — сказал Мартин.

"Приверженность Ирландии к международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность" , — добавил он.

Ирландия и ее нейтралитет

Ирландия провозгласила нейтралитет в годы Второй мировой войны. Тогдашний премьер-министр страны Эймон де Валера обосновал этот статус тем, что позволяет стране не стать пешкой в играх великих государств.

Нейтралитет был официальной политикой Ирландии на протяжении большей части независимой истории и остается широко популярным. Критики говорят, что он вместе с низким уровнем расходов на оборону ставит страну в зависимость от союзников.

Напомним, Министерство образования Ирландии ввело украинский язык как факультативный предмет в местных школах с сентября 2023 года. Решение о введении нового предмета состоялось по прибытии тысяч украинцев в Ирландию с началом полномасштабной войны. Сейчас там зафиксировано 15 тысяч украинских детей, 5200 из них учатся в средней школе.

ФОТО: Консульский отдел Посольства Украины в Ирландии

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